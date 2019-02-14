Бойцы ВСУ уничтожили огневую точку оккупантов на Донбассе: яркое видео

Военные Вооруженных сил Украины из 54-й бригады уничтожили огневую позицию боевиков с пулеметом "УТЕС" в районе поселка Катериновка в Луганской области.

Пророссийские боевики очень часто использовали пулемет на этой позиции для обстрелов. Украинским бойцам удалось лишь одним выстрелом уничтожить этот опорный пункт и расчет пулеметчиков.

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Во время спецоперации военные ВСУ использовали новейший украинский ПТРК "Корсар".

Для принуждения к соблюдению мирных договоренностей, в ситуацию пришлось вмешаться "спецам по игре в боулинг" из 54-й бригады. Первой же точно запущенной пулей под названием "Корсар" пулемет вместе с расчетом был уничтожен. И наступила короткая тишина,

– сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Украинские бойцы уничтожили огневую точку оккупантов на Донбассе:

Украинские бойцы часто уничтожают вражеские опорные пункты и позиции российских оккупационных войск на Донбассе. Накануне им удалось ликвидировать блиндаж оккупантов в районе населенного пункта Пикузы Волновахского района Донецкой области. Во время операции были ликвидированы четверо оккупантов, еще несколько получили ранения.