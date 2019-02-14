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      Бойцы ВСУ уничтожили огневую точку оккупантов на Донбассе: яркое видео

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      Украинские военные уничтожили огневую точку оккупантов на Донбассе
      Украинские военные уничтожили огневую точку оккупантов на Донбассе / Скрин из видео

      Военные Вооруженных сил Украины из 54-й бригады уничтожили огневую позицию боевиков с пулеметом "УТЕС" в районе поселка Катериновка в Луганской области.

      Пророссийские боевики очень часто использовали пулемет на этой позиции для обстрелов. Украинским бойцам удалось лишь одним выстрелом уничтожить этот опорный пункт и расчет пулеметчиков.

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      Во время спецоперации военные ВСУ использовали новейший украинский ПТРК "Корсар".

      Для принуждения к соблюдению мирных договоренностей, в ситуацию пришлось вмешаться "спецам по игре в боулинг" из 54-й бригады. Первой же точно запущенной пулей под названием "Корсар" пулемет вместе с расчетом был уничтожен. И наступила короткая тишина,
      – сообщил волонтер Юрий Мысягин.

      Украинские бойцы уничтожили огневую точку оккупантов на Донбассе:

      Украинские бойцы часто уничтожают вражеские опорные пункты и позиции российских оккупационных войск на Донбассе. Накануне им удалось ликвидировать блиндаж оккупантов в районе населенного пункта Пикузы Волновахского района Донецкой области. Во время операции были ликвидированы четверо оккупантов, еще несколько получили ранения.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие
      Источник: 24 канал
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