Украинцы модернизировали ракетный комплекс, который заменит советский "Град": впечатляющее видео

Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод", входящее в состав "Укроборонпром" провело испытания новой системы залпового огня БМ-21 "Берест". Новый комплекс должен заменить старый советский БМ-21 "Град", что сейчас стоит на вооружении Вооруженных сил Украины.

"Шепетовский ремонтный завод" провел глубокую модернизацию 122 миллиметрового РСЗО (реактивная система залпового огня), – сообщил Defense Express.

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Новый комплекс будет иметь полноприводное шасси "КрАЗ" – 5401НЕ, что недавно разработал украинский автомобильный завод "АвтоКрАЗ". Шасси оборудовано двухрядной четырехдверный кабиной, которая позволяет удобно разместить экипаж и всю необходимую аппаратуру управления огнем.

Широкопрофильная шина позволяет эксплуатировать изделие по дорогам с различным покрытием и в условиях полного бездорожья. А два топливных бака по 165 литров каждый обеспечивают вездеходу движение без дозаправки на расстояние до 600 километров.

Смотрите видео: испытания БМ-21 "Берест"

Автомобиль способен развивать скорость более 90 километров в час, к тому же он достаточно маневренный, благодаря бескапотной компоновке. Стоит отметить, что при производстве этой РСЗО используются только украинские комплектующие. Главная ее особенность – цифровая система управления огнем.

Благодаря новым технологиям, что интегрируют "Берест" в систему обмена информацией на поле боя, расчет РСЗО в режиме реального времени получает точные координаты противника, в обработанном виде поступают с беспилотников, контрбатарейной РЛС и других систем наблюдения. Такая интеграция в разы повышает точность и эффективность ведения огня.

К слову, 122 миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 "Берест" впервые была представлена ​​во время международной выставки "Оружие и безопасность-2018" в октябре 2018 года.