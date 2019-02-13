Украинцы модернизировали мощный боевой танк Т-64: яркий видеообзор

"Харьковский бронетанковый завод" изготовил больше сотни модернизированных танков Т-64 образца 2017 года. По данным "Укроборонпрома", сейчас они серийно поставляются в Вооруженные Силы Украины.

Харьковские конструкторы работали преимущественно над электроникой. Боевую машину оборудовали современными ночными приборами наблюдения. Даже, если противник использует специальные помехи в инфракрасном диапазоне, для новенького Т-64 это не станет преградой.

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Прицельный комплекс пополнился тепловизором, который в любое время суток и при любых погодных условиях способен обнаруживать, распознавать и уничтожать противника. Для последнего есть пушка калибра 125 миллиметров.



Модернизированный танк Т-64 / фото "Укроборонпром"



Харьковские конструкторы работали преимущественно над электроникой / фото "Укроборонпром"



Репетиция парада в 2018 году

На этом харьковчане не остановились и добавили еще систему спутниковой навигации. Она позволит обмениваться зашифрованными данными в режиме онлайн.

Цифровые радиостанции будут защищать связь от помех и перехвата на расстоянии до 70 километров.

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