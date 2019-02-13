Українці модернізували потужний бойовий танк Т-64: яскравий відеоогляд

"Харківський бронетанковий завод" виготовив понад сотню модернізованих танків Т-64 зразка 2017 року. За даними "Укроборонпрому" нині вони серійно постачаються до Збройних сил України.

Харківські конструктори працювали переважно над електронікою. Бойову машину обладнали сучасними нічними приладами спостереження. Навіть, якщо противник використає спеціальні завади в інфрачервоному діапазоні, для новенького Т-64, то це не стане перепоною.

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Прицільний комплекс поповнився тепловізором, який у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов здатний виявляти, розпізнавати та знищувати противника. Для останнього є гармата калібру 125 міліметрів.



Модернізований танк Т-64 / фото "Укроборонпром"



Харківські конструктори працювали переважно над електронікою / фото "Укроборонпром"



Репетиція параду у 2018 році

На цьому харків'яни не зупинились і додали ще систему супутникової навігації. Вона дозволить обмінюватися зашифрованими даними в режимі онлайн.

Цифрові радіостанції захищатимуть зв'язок від перешкод та перехоплення на відстані до 70 кілометрів.