Потужне посилення українського війська: з'явилося вражаюче відео модернізованого танка Т-64

Збройні сили України постійно посилюють модернізованим танком Т-64 зразка 2017 року. Цей танк вже добре показав себе під час військових дій Сході України, а завдяки модернізації отримав розширені бойові можливості.

Держпідприємство "Харківський бронетанковий завод" обладнало танк новими тепловізорами, цифровими радіостанціями, засобами супутникової навігації та новим динамічним захистом, пише "Укроборонпром".

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Там зазначають, що модернізований Т-64 зразка 2017 року з минулого року серійно постачається до українського війська.

Харківський бронетанковий завод" уже виготовив понад сотню Т-64 зразка 2017 року. Випущених машин достатньо для переозброєння цілої танкової бригади, але танки й далі модернізують,

– йдеться у повідомленні.

Так, під час модернізації у бойову машину інтегрують сучасні нічні прилади спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління.



ЗСУ регулярно підсилюються танком Т-64

У прицільний комплекс навідника інтегрують тепловізор, який забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

Окрім того, танкотримав новий динамічний захист, який "ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу "ударне ядро".



Модернізація танка продовжується

В "Укроборонпромі" зазначають, що оновлені танки мають систему супутникової навігації, яка дозволяє їм обмінюватися зашифрованими даними у режимі онлайн. Відповідно дані про місце перебування кожної машини можуть надходити до командувачів усіх рівнів.