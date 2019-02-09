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      Українські військові потренувалися стріляти з гармати "Рапіра" на Донбасі: яскраві фото

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      В зоні ООС на Донбасі українські військові потренувалися стріляти з гармати "Рапіра"
      В зоні ООС на Донбасі українські військові потренувалися стріляти з гармати "Рапіра" / Прес-центр штабу ООС

      Українські бійці-артилеристи однієї з бригад потренувалися у зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі відбивати можливий наступ ворога. Військові навчання відбулися в районі відведення важкого озброєння.

      Військовослужбовці протитанкової батареї в межах занять з вогневої підготовки провели стрільби з 100-міліметрової протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра", повідомляє прес-центр штабу ООС. Бійці влучали прямою наводкою в умовну ворожу бронетехніку.

      Читайте також: Ситуація на Донбасі: проросійські бойовики зазнали суттєвих втрат

      Снайперка, як ще називають "Рапіру" влучала в "яблучко" з першого разу, немов зрешетила ціль точним попаданням,
      – зауважили у штабі ООС.

      Командир дозволив своїм підлеглим попрацювати вільно, тож бійці без загальної команди відпрацьовували вогонь по цілях, аж до повного знищення танків.

      Майже всі ці військові мають чималий бойовий досвід, адже виконують свої обов'язки вже не перший рік, у тому числі в АТО/ООС.

      Війна на Донбасі Донбас ООС українські військові навчання Рапіра
      Навчальні стрільби з "Рапіри" на Донбасі

      Донбас ООС військові навчання бійці гармата Рапіра
      Артилеристи на навчаннях влучали з гармати прямо в ціль

       

      blog_ava
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      3520
      Теги: Операція Об'єднаних сил Новини України Війна на Донбасі Зброя
      Джерело: 24 канал
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