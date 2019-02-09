Українські військові потренувалися стріляти з гармати "Рапіра" на Донбасі: яскраві фото

Українські бійці-артилеристи однієї з бригад потренувалися у зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі відбивати можливий наступ ворога. Військові навчання відбулися в районі відведення важкого озброєння.

Військовослужбовці протитанкової батареї в межах занять з вогневої підготовки провели стрільби з 100-міліметрової протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра", повідомляє прес-центр штабу ООС. Бійці влучали прямою наводкою в умовну ворожу бронетехніку.

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Снайперка, як ще називають "Рапіру" влучала в "яблучко" з першого разу, немов зрешетила ціль точним попаданням,

– зауважили у штабі ООС.

Командир дозволив своїм підлеглим попрацювати вільно, тож бійці без загальної команди відпрацьовували вогонь по цілях, аж до повного знищення танків.

Майже всі ці військові мають чималий бойовий досвід, адже виконують свої обов'язки вже не перший рік, у тому числі в АТО/ООС.



Навчальні стрільби з "Рапіри" на Донбасі