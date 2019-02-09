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      Ситуація на Донбасі: проросійські бойовики зазнали суттєвих втрат

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      Ситуація на Донбасі: проросійські бойовики зазнали суттєвих втрат
      Ситуація на Донбасі: проросійські бойовики зазнали суттєвих втрат / 24 канал

      Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 8 лютого загинув 1 та зазнали поранень 2 українських бійців Операції Об’єднаних сил. При цьому було ліквідовано 6 окупантів, що 7 отримали поранення.

      Протягом доби російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 2 застосували заборонене мінськими угодами озброєння, повідомили у прес-центрі штабу ООС.

      Читайте також: Українські військові кількома пострілами знищили техніку проросійських бойовиків на Донбасі

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових: з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі Водяного; з гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі Павлополя; двічі з автоматичних гранатометів, великокаліберних стрілецької зброї – в районі Авдіївки, де також працював ворожий снайпер.

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні сили обстріляли позиції бійців ООС: тричі з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Кримського; з мінометів калібру 120 міліметрів та стрілецької зброї – в районі Хутора Вільного; з гранатометів – у районі Зайцевого.

      Українські підрозділи для оборони придушували обстріли проросійських бойовиків застосуванням чергових вогневих засобів.

      З початку доби 9 лютого ворог вогонь не відкривав.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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