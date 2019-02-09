Ситуация на Донбассе: пророссийские боевики понесли существенные потери

В результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе 8 февраля погиб 1 и получили ранения 2 украинских бойца Операции Объединенных сил. При этом было ликвидировано 6 оккупантов, 7 получили ранения.

В течение суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 2 раза применили запрещенное минскими соглашениями вооружение, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Читайте также: Украинские военные несколькими выстрелами уничтожили технику пророссийских боевиков на Донбассе

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных: из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Водяного; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Павлополя; дважды из автоматических гранатометов, крупнокалиберного стрелкового оружия – в районе Авдеевки, где также работал вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" российские оккупационные силы обстреляли позиции бойцов ООС: трижды из минометов калибра 82 миллиметра, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Крымского; из минометов калибра 120 миллиметров и стрелкового оружия – в районе Хутора Свободного; из гранатометов – в районе Зайцевого.

Украинские подразделения для обороны подавляли обстрелы пророссийских боевиков применением дежурных огневых средств.

С начала суток 9 февраля враг огонь не открывал.