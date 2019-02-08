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      Украинские военные несколькими выстрелами уничтожили технику пророссийских боевиков на Донбассе

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      Украинские военные на Донбассе из "Стугны" уничтожили технику пророссийских боевиков
      Украинские военные на Донбассе из "Стугны" уничтожили технику пророссийских боевиков

      Военные из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за 5 дней уничтожили 4 единицы техники российско - оккупационных войск. Все случаи произошли во время попытки пророссийских боевиков приблизиться к украинским позициям и атаковать их.

      Все поражения целей состоялись в рамках права ВСУ на адекватный ответ на действия врага, сообщил в Facebook ветеран АТО, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Глеб Бабич.

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      На военном сленге это называется "заПТУРили". Четыре выстрела, четыре ракеты – четыре попадания. Украинским комплексом "Стугна" (хотя "они" утверждали, что это "Джавелины"),
      – написал Бабич.

      Так, 30 января украинские военные уничтожили военный автомобиль КАМАЗ с пророссийскими боевиками;
      31 января – легкий бронированный многоцелевой транспортер (тягач) с зенитной установкой калибра 23 миллиметра и расчетом;
      3 февраля – легкий бронированный многоцелевой транспортер (тягач) с зенитной установкой калибра 23 миллиметра и расчетом;
      4 февраля – автомобиль КРАЗ с пророссийскими боевиками.

      Ветеран АТО отметил, что технику оккупантов ликвидировали не "специально приглашенные специалисты", а несколько различных штатных расчетов бригады. Документы бойцов подали на награждение.

       

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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