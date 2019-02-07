Вражеские танки на Донбассе: где оккупанты разместили тяжелое вооружение

Наблюдатели ОБСЕ снова заметили вражеское вооружение на Донбассе. Российские танки оккупанты разместили в районе Новоселовки и села Калиново-Борщеватое.

Так, враг размещает танки, самоходные и буксируемые гаубицы с нарушением линии отвода тяжелого вооружения, передает украинская сторона СЦКК.

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Подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться минских договоренностей по отводу вооружения по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта,

– отмечают в штабе ООС.

Так, 4 февраля БПЛА СММ ОБСЕ в очередной раз в неподконтрольном властям Украины районе на западе от Луганска зафиксировал четыре танка (Т-72), размещенные в обустроенных и замаскированных позициях вблизи поселка Новоселовка. Кроме того, наблюдатели обнаружили свежие следы на земле рядом с местом размещения техники.

На следующий день команда Миссии зафиксировали две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и четыре буксируемые гаубицы Д-30 "Лягушка" возле поселка Белое.

Кроме того, 4 февраля за пределами выделенных мест хранения вооружения было обнаружено четыре танка Т-72 в поле вблизи села Калиновое-Борщувате.

Некоторое из вышеперечисленного вооружения наблюдатели ОБСЕ фиксировали на других позициях ранее, в начале февраля.