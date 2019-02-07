Обстрелы на Донбассе: боевики били из запрещенного вооружения и понесли потери

На протяжении прошедших суток пророссийские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, в то же время разведка сообщает о ликвидации двух оккупантов.

Боевики трижды применяли запрещенное вооружение, отмечает пресс-центр Объединенных сил на своей страничке в Facebook.

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Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 6 февраля, два оккупанта уничтожены и один получил ранения. Также уничтожен грузовик российско-оккупационных войск марки "УРАЛ",

– говорится в сообщении.

В штабе также отмечают, что украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.