Обстріли на Донбасі: бойовики били із забороненого озброєння та зазнали втрат

Впродовж минулої доби проросійські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає, натомість розвідка повідомляє про ліквідацію двох окупантів.

Бойовики тричі застосовували заборонене озброєння, зазначає прес-центр Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За даними розвідки, 6 лютого, двох окупантів знищено та один отримав поранення. Також знищено вантажівку російсько-окупаційних військ марки "УРАЛ",

– йдеться у повідомленні.

У штабі також зазначають, щоукраїнські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.