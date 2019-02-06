Українські воїни на Донбасі знищили бойову машину разом із окупантами: ефектне відео

Українським військовим вдалося знищити бойову машину бойовиків на Донбасі. Сталося це 5 лютого після того, як окупанти здійснили спробу атаки.

Як зазначив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" окупанти намагалися наблизитися до передових позицій українських військових. Також вони мали намір захопити спостережний пост на напрямку Сокільники – Кримське, що на Луганщині.

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Воїни ОС, зі свого боку, дали ефектну відсіч ворогу, застосовуючи вогневі засоби та протитанковий підрозділ. Останній здійснив пуск керованої ракети українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" по ворожій броньованій машині. У підсумку її було знищено разом із екіпажем.

Також Анатолій Штефан опублікував відео знищення машини броньовика окупантів.

За даними розвідки, 5 лютого чотирьох окупантів було ліквідовано та одинадцять бойовиків отримали важкі поранення. Окрім бойової машини противника, українські військові знищили ще позашляховик.

Загалом упродовж цієї доби проросійські найманці здійснили 12 обстрілів українських позицій, внаслідок чого один воїн Обєднаних сил зазнав поранення.