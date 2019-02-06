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      Українські воїни на Донбасі знищили бойову машину разом із окупантами: ефектне відео

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      Українські військові знищили бойову машину окупантів разом із екіпажем (ілюстративне фото)
      Українські військові знищили бойову машину окупантів разом із екіпажем (ілюстративне фото) / Соцмережі

      Українським військовим вдалося знищити бойову машину бойовиків на Донбасі. Сталося це 5 лютого після того, як окупанти здійснили спробу атаки.

      Як зазначив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" окупанти намагалися наблизитися до передових позицій українських військових. Також вони мали намір захопити спостережний пост на напрямку Сокільники – Кримське, що на Луганщині.

      Читайте також: Бійці ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях бойовиків на Донбасі: яскраве відео

      Воїни ОС, зі свого боку, дали ефектну відсіч ворогу, застосовуючи вогневі засоби та протитанковий підрозділ. Останній здійснив пуск керованої ракети українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" по ворожій броньованій машині. У підсумку її було знищено разом із екіпажем.

      Також Анатолій Штефан опублікував відео знищення машини броньовика окупантів.

      За даними розвідки, 5 лютого чотирьох окупантів було ліквідовано та одинадцять бойовиків отримали важкі поранення. Окрім бойової машини противника, українські військові знищили ще позашляховик.

      Загалом упродовж цієї доби проросійські найманці здійснили 12 обстрілів українських позицій, внаслідок чого один воїн Обєднаних сил зазнав поранення.

      #200_бригада #адекватна_відповідь Українські військові знищили бойову машину російських окупантів 5 лютого, під прикриттям мінометного вогню, російські найманці, застосовуючи броньовану бойову машину, здійснили спробу наблизитися до передових позицій українських захисників та захопити спостережний пост на напрямку Сокільники – Кримське, що на Луганщині. Для відсічі нападу наші військові задіяли чергові вогневі засоби та протитанковий підрозділ, який здійснив пуск керованої ракети українського #ПТРК "Стугна-П" по ворожому броньованому об’єкту та знищив його разом з екіпажем. Втрати ворога склали: Бойова броньована машина, 2 вбитих та 8 поранених. За #репост подяка від воїнів ОС! https://m.youtube.com/watch?v=HpXXODHXJeM Все буде Україна і перемога за нами! Штирлиц - инфо / shtirlitz.info

      Posted by Анатолий Штефан Штирлиц on Wednesday, 6 February 2019

       

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      Племінник пропагандиста Кисельова – у в'язниці, бо воював у лавах бойовиків на Донбасі
      сьогодні
      4937
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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