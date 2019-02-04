Бійці ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях бойовиків на Донбасі: яскраве відео

Українські військові завдали потужного удару по позиціях проросійських бойовиків у районі Золотого в Луганській області та знищили їх командно-спостережний пункт.

Як розповів волонтер Юрій Мисягін, військові назвали цю операцію знищення "Відплатою" за ворожії дії окупантів.

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Зокрема, 25 січня російські окупаційні війська підірвали протитанковим гранатометом вантажівку українських бійців. Тоді загинув один військовий ЗСУ, а ще четверо отримали поранення.

Після цього, українські захисники почали збирати всю інформацію про місцеперебування окупантів та планувати операцію їх знищення.

Волонтер відзначив, що командний пункт бойовиків – "це взагалі вагончики з профнастилу, абсолютно ніяк додатково не укріплені". Там часто фіксувалась велика кількість окупантів та їх бойового транспорту.

Українські військові завдали удару по позиції бойовиків, коли на ній перебувало близько 12-14 осіб.

У повітря були підняті дрони і операція "Відплата" почалася. Знищена прямим попаданням зенітка і виведений з ладу військовий вантажний КАМАЗ. Решето. Повністю знищений прямим попаданням один з автомобілів МГБ. Два автомобіля швидше за все теж відновленню не підлягають. Сам командний пункт виведений з ладу, частково з особовим складом. З 12-14 чоловік, що були там, в укриття через дорогу встигли перебігти тільки 8-9. Решта залишалися в середині,

– розповів Мисягін.

Операція знищення зайняла близько 10 хвилин. У наслідок потужного удару командний пункт був повністю виведений з ладу.