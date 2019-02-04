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      Бійці ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях бойовиків на Донбасі: яскраве відео

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      Бійці ЗСУ знищили позицію бойовиків на Донбасі
      Бійці ЗСУ знищили позицію бойовиків на Донбасі / Скрін з відео

      Українські військові завдали потужного удару по позиціях проросійських бойовиків у районі Золотого в Луганській області та знищили їх командно-спостережний пункт.

      Як розповів волонтер Юрій Мисягін, військові назвали цю операцію знищення "Відплатою" за ворожії дії окупантів.

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      Зокрема, 25 січня російські окупаційні війська підірвали протитанковим гранатометом вантажівку українських бійців. Тоді загинув один військовий ЗСУ, а ще четверо отримали поранення.

      Після цього, українські захисники почали збирати всю інформацію про місцеперебування окупантів та планувати операцію їх знищення.

      Волонтер відзначив, що командний пункт бойовиків – "це взагалі вагончики з профнастилу, абсолютно ніяк додатково не укріплені". Там часто фіксувалась велика кількість окупантів та їх бойового транспорту.

      Українські військові завдали удару по позиції бойовиків, коли на ній перебувало близько 12-14 осіб.

      У повітря були підняті дрони і операція "Відплата" почалася. Знищена прямим попаданням зенітка і виведений з ладу військовий вантажний КАМАЗ. Решето. Повністю знищений прямим попаданням один з автомобілів МГБ. Два автомобіля швидше за все теж відновленню не підлягають. Сам командний пункт виведений з ладу, частково з особовим складом. З 12-14 чоловік, що були там, в укриття через дорогу встигли перебігти тільки 8-9. Решта залишалися в середині,
      – розповів Мисягін.

      Операція знищення зайняла близько 10 хвилин. У наслідок потужного удару командний пункт був повністю виведений з ладу.

       

       

      Теги: Новини України Зброя Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Жертви Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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