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      Українські військові випробували ракетну систему "Смерч": вражаюче відео

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      Українські військові випробували ракетну систему "Смерч"
      Українські військові випробували ракетну систему "Смерч" / Фото з відкритих джерел

      Українські військовослужбовці перевірили бойову готовність підрозділів реактивної артилерії. Воїни випробували реактивну систему залпового вогню "Смерч".

      Тренування проводились за наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, повідомляє штаб на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, військовослужбовці відпрацювали завдання на швидкість переміщення установки та точність її наведення.

      У штабі зазначають, що постійні тренування та заняття з особовим складом в Об’єднаних силах дають свої результати. Результати перевірки доводять, що підрозділи системи "Смерч" повністю готові до застосування.

      РСЗВ «СМЕРЧ» на варті спокою

      РСЗВ «СМЕРЧ» на варті спокою За наказом Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва була здійснена перевірка бойової готовності підрозділів реактивної артилерії, а саме бойових розрахунків РСЗВ "Смерч" Військовослужбовці відпрацювали завдання на швидкість переміщення установки й точність її наведення. Результати перевірки засвідчили, що підрозділи системи РСЗВ "Смерч" готові до застосування, а військовослужбовці добре навчені, що, безперечно, є наслідком постійних тренувань та занять з особовим складом, які проводяться в Об’єднаних силах. Разом переможемо! Слава Україні! #ООС #Операція_ОС #ЗСУ #Смерч

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 3 лютого 2019 р.

       

      Теги: Новини України Зброя Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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