Українські військові випробували ракетну систему "Смерч": вражаюче відео
Українські військовослужбовці перевірили бойову готовність підрозділів реактивної артилерії. Воїни випробували реактивну систему залпового вогню "Смерч".
Тренування проводились за наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, повідомляє штаб на своїй сторінці у Facebook.
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Так, військовослужбовці відпрацювали завдання на швидкість переміщення установки та точність її наведення.
У штабі зазначають, що постійні тренування та заняття з особовим складом в Об’єднаних силах дають свої результати. Результати перевірки доводять, що підрозділи системи "Смерч" повністю готові до застосування.
Джерело: 24 Канал
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