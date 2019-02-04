Українські військові випробували ракетну систему "Смерч": вражаюче відео

Українські військовослужбовці перевірили бойову готовність підрозділів реактивної артилерії. Воїни випробували реактивну систему залпового вогню "Смерч".

Тренування проводились за наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, повідомляє штаб на своїй сторінці у Facebook.

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Так, військовослужбовці відпрацювали завдання на швидкість переміщення установки та точність її наведення.

У штабі зазначають, що постійні тренування та заняття з особовим складом в Об’єднаних силах дають свої результати. Результати перевірки доводять, що підрозділи системи "Смерч" повністю готові до застосування.