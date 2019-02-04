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      Украинские военные испытали ракетную систему "Смерч": впечатляющее видео

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      Украинские военные испытали ракетную систему "Смерч"
      Украинские военные испытали ракетную систему "Смерч" / Фото из открытых источников

      Украинские военнослужащие проверили боевую готовность подразделений реактивной артиллерии. Воины испытали реактивную систему залпового огня "Смерч".

      Тренировка проводились по приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, сообщает штаб на своей странице в Facebook.

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      Так, военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.

      В штабе отмечают, что постоянные тренировки и занятия с личным составом в Объединенных силах дают свои результаты. Результаты проверки показали, что подразделения системы "Смерч" полностью готовы к применению.

       

      Теги: Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Оружие Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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