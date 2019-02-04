Украинские военные испытали ракетную систему "Смерч": впечатляющее видео
Украинские военнослужащие проверили боевую готовность подразделений реактивной артиллерии. Воины испытали реактивную систему залпового огня "Смерч".
Тренировка проводились по приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, сообщает штаб на своей странице в Facebook.
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Так, военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.
В штабе отмечают, что постоянные тренировки и занятия с личным составом в Объединенных силах дают свои результаты. Результаты проверки показали, что подразделения системы "Смерч" полностью готовы к применению.
Источник: 24 Канал
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