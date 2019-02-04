Украинские военные испытали ракетную систему "Смерч": впечатляющее видео

Украинские военнослужащие проверили боевую готовность подразделений реактивной артиллерии. Воины испытали реактивную систему залпового огня "Смерч".

Тренировка проводились по приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, сообщает штаб на своей странице в Facebook.

Смотрите также: Не с пустыми руками приехали: видео разрушительного удара по позиции боевиков на Донбассе

Так, военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.

В штабе отмечают, что постоянные тренировки и занятия с личным составом в Объединенных силах дают свои результаты. Результаты проверки показали, что подразделения системы "Смерч" полностью готовы к применению.