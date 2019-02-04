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      Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков на Донбассе: яркое видео

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      Бойцы ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе
      Бойцы ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе / Скриншот из видео

      Украинские военные нанесли мощный удар по позициям пророссийских боевиков в районе Золотого в Луганской области и уничтожили их командно-наблюдательный пункт.

      Как рассказал волонтер Юрий Мысягин, военные назвали эту операцию уничтожения "возмездием" за враждебные действия оккупантов.

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      В частности, 25 января российские оккупационные войска взорвали противотанковым гранатометом грузовик украинских бойцов. Тогда погиб один военный ВСУ, а еще четверо получили ранения.

      После этого, украинские защитники начали собирать всю информацию о местонахождении оккупантов и планировать операцию их уничтожения.

      Волонтер отметил, что командный пункт боевиков – "это вообще вагончики из профнастила, абсолютно никак дополнительно не укреплены". Там часто фиксировалось большое количество оккупантов и их боевого транспорта.

      Украинские военные нанесли удар по позиции боевиков, когда на ней находилось около 12-14 человек.

      В воздух были подняты дроны и операция "Возмездие" началась. Уничтожена прямым попаданием зенитка и выведен из строя военный грузовой КАМАЗ. Решето. Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей МГБ. Два автомобиля скорее всего тоже восстановлению не подлежат. Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом. Из 12-14 человек, что были там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9. Остальные оставались в середине,
      - рассказал Мысягин.

      Операция уничтожения заняла около 10 минут. В следствие мощного удара командный пункт был полностью выведен из строя.

       

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Оружие Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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