Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков на Донбассе: яркое видео

Украинские военные нанесли мощный удар по позициям пророссийских боевиков в районе Золотого в Луганской области и уничтожили их командно-наблюдательный пункт.

Как рассказал волонтер Юрий Мысягин, военные назвали эту операцию уничтожения "возмездием" за враждебные действия оккупантов.

Читайте также: Украинские военные испытали ракетную систему "Смерч": впечатляющее видео

В частности, 25 января российские оккупационные войска взорвали противотанковым гранатометом грузовик украинских бойцов. Тогда погиб один военный ВСУ, а еще четверо получили ранения.

После этого, украинские защитники начали собирать всю информацию о местонахождении оккупантов и планировать операцию их уничтожения.

Волонтер отметил, что командный пункт боевиков – "это вообще вагончики из профнастила, абсолютно никак дополнительно не укреплены". Там часто фиксировалось большое количество оккупантов и их боевого транспорта.

Украинские военные нанесли удар по позиции боевиков, когда на ней находилось около 12-14 человек.

В воздух были подняты дроны и операция "Возмездие" началась. Уничтожена прямым попаданием зенитка и выведен из строя военный грузовой КАМАЗ. Решето. Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей МГБ. Два автомобиля скорее всего тоже восстановлению не подлежат. Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом. Из 12-14 человек, что были там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9. Остальные оставались в середине,

- рассказал Мысягин.

Операция уничтожения заняла около 10 минут. В следствие мощного удара командный пункт был полностью выведен из строя.