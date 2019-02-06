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      Гарячі точки на Донбасі за минулу добу: карта

      99 Читать новость на русском
      Де найгарячіше було на Донбасі минулої доби
      Де найгарячіше було на Донбасі минулої доби / Соцмережі

      Упродовж доби 5 лютого окупанти на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню, зокрема п'ять разів із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. У результаті бойових дій один воїн ЗСУ зазнав поранення.

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли українських позицій окупанти вели:

      – у районі селища Опитне: тричі з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – у районі Пісків: з автоматичних гранатометів;

      – у районі Гнутового: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

      – у районі Новомихайлівки: з гранатометів та стрілецької зброї.

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      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти українські позиції обстрілювали:

      – у районі хутора Вільний: з мінометів калібру 82 міліметри;

      – у районі Троїцького: з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів;

      – у в районі Катеринівки: двічі з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – у районі Кримського: з мінометів калібру 82 міліметри.

      Як зауважили у прес-центрі Об’єднаних силі, підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь, застосовуючи вогневі засоби.

      За даними розвідки, 5 лютого, чотирьох окупантів було ліквідовано та одинадцять бойовиків отримали важкі поранення. Крім того, українські військові знищили броньовану бойову машину противника та позашляховик.

       

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України
      Джерело: 24 канал
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