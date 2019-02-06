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      Горячие точки на Донбассе за прошедшие сутки: карта

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      Где горячее всего было в Донбассе за прошедшие сутки
      Где горячее всего было в Донбассе за прошедшие сутки / Соцсети

      За сутки 5 февраля оккупанты в Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате боевых действий один воин ВСУ получил ранение.

      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы украинских позиций оккупанты вели:

      – в районе поселка Опытное: трижды из минометов калибра 82 миллиметра, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      – в районе Песков: с автоматических гранатометов;

      – в районе Гнутово: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      – в районе Новомихайловки: из гранатометов и стрелкового оружия.

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      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты украинские позиции обстреливали:

      – в районе хутора Вольный: из минометов калибра 82 миллиметра;

      – в районе Троицкого: из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических гранатометов;

      – в в районе Катериновки: дважды из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      – в районе Крымского: из минометов калибра 82 миллиметра.

      Как отметили в пресс-центре Объединенных силе, подразделения, которые обороняются, подавляли вражеский огонь, применяя огневые средства.

      По данным разведки, 5 февраля, четырех оккупантов было ликвидировано и одиннадцать боевиков получили тяжелые ранения. Кроме того, украинские военные уничтожили бронированную боевую машину противника и внедорожник.

       

      blog_ava
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      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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