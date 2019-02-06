Горячие точки на Донбассе за прошедшие сутки: карта

За сутки 5 февраля оккупанты в Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате боевых действий один воин ВСУ получил ранение.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы украинских позиций оккупанты вели:

– в районе поселка Опытное: трижды из минометов калибра 82 миллиметра, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– в районе Песков: с автоматических гранатометов;

– в районе Гнутово: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– в районе Новомихайловки: из гранатометов и стрелкового оружия.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты украинские позиции обстреливали:

– в районе хутора Вольный: из минометов калибра 82 миллиметра;

– в районе Троицкого: из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических гранатометов;

– в в районе Катериновки: дважды из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– в районе Крымского: из минометов калибра 82 миллиметра.

Как отметили в пресс-центре Объединенных силе, подразделения, которые обороняются, подавляли вражеский огонь, применяя огневые средства.

По данным разведки, 5 февраля, четырех оккупантов было ликвидировано и одиннадцать боевиков получили тяжелые ранения. Кроме того, украинские военные уничтожили бронированную боевую машину противника и внедорожник.