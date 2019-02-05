16:48
5 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
      Вєсті Кремля
      21:19, 4 лютого
      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка
      Вєсті.UA
      19:36, 4 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі російські "Гвоздики", "Жаби" та 50 танків

      540 Читать новость на русском
      Безпілотник ОБСЄ
      Безпілотник ОБСЄ / Фото з відкритих джерел

      Спільний центр з контролю та координації повідомляє, що російські окупаційні війська продовжують вдаватися до грубих порушень визначених Мінськими домовленостями вимог щодо відведення важкого озброєння.

      Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Пекельна доба на Донбасі: ЗСУ зазнали важкої втрати, але знищили багато окупантів

      Дані звіту опублікованого спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ свідчать про те,що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння.

      Так, 01 лютого БПЛА СММ зафіксував озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення – дві самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і чотири буксируваних гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) поблизу селища Біле (на захід від Луганська),
      – йдеться у повідомленні.

      За допомогою безпілотника міжнародні спостерігачі зафіксували також чотири самохідні гаубиці (2С1), дванадцять буксируваних гаубиць (Д-30) і, ймовірно, шість протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм). У тому ж районі, але біля селища Круглик, спостерігачі місії виявили двадцять один танк окупантів (одинадцять Т-72 і десять Т-64). А двадцять дев’ять танків (десять T-72 і дев'ятнадцять T-64) – неподалік Білого.

      З боку російсько-окупаційних військ також продовжуються факти відсутності озброєння в місцях постійного зберігання за межами відповідних ліній відведення в непідконтрольному владі України районі Донецької області.

      2 лютого спостерігачі СММ вже вкотре звернули увагу на те, що там досі бракує двадцяти трьох танків, дев’яти мінометів та п’ятнадцяти протитанкових гармат (МТ-12). Українська сторона СЦКК зазначила, що подібними діями окупаційні війська РФ в черговий раз демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

       

      blog_ava
      Росія змінює тактику стосовно України, – експерт
      сьогодні
      5430
      Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ Новини Луганська Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відсторонення Супрун: чим відомий суддя Каракашьян, який ухвалив рішення
      сьогодні , 16:33 Відсторонення Супрун: чим відомий суддя Каракашьян, який ухвалив рішення
      894
      Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      сьогодні , 16:31 Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      Вікторія Войціцька 89
      Ідеальний кросовер для сім’ї: тест-драйв 7-містного SUV Peugeot 5008
      сьогодні , 14:00 Ідеальний кросовер для сім’ї: тест-драйв 7-містного SUV Peugeot 5008
      Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
      сьогодні , 16:20 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
      Оксана Вербіцька 3740
      Дизайн маленької кухні: 5 простих порад, як збільшити простір
      сьогодні , 16:01 Дизайн маленької кухні: 5 простих порад, як збільшити простір
      Катерина Козачинська 362
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук