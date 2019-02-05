Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі російські "Гвоздики", "Жаби" та 50 танків

Спільний центр з контролю та координації повідомляє, що російські окупаційні війська продовжують вдаватися до грубих порушень визначених Мінськими домовленостями вимог щодо відведення важкого озброєння.

Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Дані звіту опублікованого спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ свідчать про те,що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння.

Так, 01 лютого БПЛА СММ зафіксував озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення – дві самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і чотири буксируваних гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) поблизу селища Біле (на захід від Луганська),

– йдеться у повідомленні.

За допомогою безпілотника міжнародні спостерігачі зафіксували також чотири самохідні гаубиці (2С1), дванадцять буксируваних гаубиць (Д-30) і, ймовірно, шість протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм). У тому ж районі, але біля селища Круглик, спостерігачі місії виявили двадцять один танк окупантів (одинадцять Т-72 і десять Т-64). А двадцять дев’ять танків (десять T-72 і дев'ятнадцять T-64) – неподалік Білого.

З боку російсько-окупаційних військ також продовжуються факти відсутності озброєння в місцях постійного зберігання за межами відповідних ліній відведення в непідконтрольному владі України районі Донецької області.

2 лютого спостерігачі СММ вже вкотре звернули увагу на те, що там досі бракує двадцяти трьох танків, дев’яти мінометів та п’ятнадцяти протитанкових гармат (МТ-12). Українська сторона СЦКК зазначила, що подібними діями окупаційні війська РФ в черговий раз демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.