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      Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе российские "Гвоздики", "Жабы" и 50 танков

      24 Читати новину українською
      Беспилотник ОБСЕ
      Беспилотник ОБСЕ / Фото из свободных источников

      Совместный центр по контролю и координации сообщает, что российские оккупационные войска продолжают прибегать к грубым нарушениям определенных Минскими договоренностям требований по отводу тяжелого вооружения.

      Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Адская сутки на Донбассе: ВСУ понесли тяжелые потери, но уничтожили много оккупантов

      Данные отчета, опубликованного специальной мониторинговой миссией ОБСЕ свидетельствуют о том, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

      Да, 01 февраля БПЛА СММ зафиксировал вооружение, размещенное с нарушением линий отвода – две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и четыре буксируемых гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм) вблизи поселка Белое (к западу от Луганска )
      – говорится в сообщении.

      С помощью беспилотника международные наблюдатели зафиксировали четыре самоходные гаубицы (2С1), двенадцать буксируемых гаубиц (Д-30) и, вероятно, шесть противотанковых орудий (МТ-12 "Рапира", 100 мм). В том же районе, но у поселка Круглик, наблюдатели миссии обнаружили двадцать один танк оккупантов (одиннадцать Т-72 и десять Т-64). А двадцать девять танков (десять T-72 и девятнадцать T-64) – неподалеку Белого.

      Со стороны российско-оккупационных войск также продолжаются факты отсутствия вооружения в местах постоянного хранения за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольном властям Украины районе Донецкой области.

      2 февраля наблюдатели СММ в очередной раз обратили внимание на то, что там до сих пор не хватает двадцати трех танков, девяти минометов и пятнадцати противотанковых пушек (МТ-12). Украинская сторона СЦКК отметила, что подобными действиями оккупационные войска РФ в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности по отводу вооружение по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ Новости Луганска Новости России
      Источник: 24 Канал
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