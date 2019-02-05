Адские сутки на Донбассе: ВСУ подверглись тяжелой потери, но уничтожили много оккупантов
4 февраля российские оккупационные войска восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате чего погиб один военный. В то же время, бойцам ВСУ удалось ликвидировать шестерых пророссийских боевиков.
Оккупанты во время обстрелов применили запрещенное Минскими договоренностями оружие.
Читайте также: Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков на Донбассе: яркое видео
Они прицельно обстреливали позиции ВСУ из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных и автоматических гранатометов, стрелкового оружия в районе поселков Опытное, Невальское, Крымское, населенного пункта Новолуганское и хутора Свободный.
В ответ на такие провокации пророссийских боевиков украинские военные применяли дежурные огневые средства.
В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий ОС погиб и один получил ранения. По данным разведки, 4 февраля, шесть оккупантов уничтожены и четверо получили тяжелые ранения,
– рассказали в штабе ООС.
В течение текущих суток 5 февраля боевики не открывали огонь по позициям ВСУ.
Украинские бойцы продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.