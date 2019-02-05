Пекельна доба на Донбасі: ЗСУ зазнали важкої втрати, але знищили багато окупантів

4 лютого російські окупаційні війська вісім разів обстріляли українські позиції Донбасі, внаслідок чого загинув один військовий. Водночас, бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати шістьох проросійських бойовиків.

Окупанти під час обстрілів застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Читайте також: Бійці ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях бойовиків на Донбасі: яскраве відео

Вони прицільно обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних та автоматичних гранатометів, стрілецької зброї в районі селищ Опитне, Невальське, Кримське, населеного пункту Новолуганське та хутора Вільний.

У відповідь на такі провокації проросійських бойовиків українські військові застосовували чергові вогневі засоби.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець ОС загинув та один отримав поранення. За даними розвідки, 4 лютого, шість окупантів знищено та четверо отримали важкі поранення,

– розповіли у штабі ООС.

Протягом поточної доби 5 лютого бойовики не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.