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На міжнародній виставці "Зброя та безпека 2018" продемонструють ПТРК "Стугна-П"

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Комплекс оснащений напівавтоматичною системою лазерного наведення
Комплекс оснащений напівавтоматичною системою лазерного наведення / Фото з відкритих джерел

Державне підприємство "Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ" на міжнародній виставці "Зброя та безпека 2018" продемонструють макет портативного протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

Про це повідомляє прес-служба міжнародної виставки "Зброя та безпека 2018" у Facebook.

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Нещодавно Збройні Сили України провели приймально-здавальні випробування чергової партії сучасних протитанкових керованих ракет "Стугна-П", які перебувають на озброєнні української армії. Вони активно застосовуються у зоні проведення військової операції на Донбасі.

Дивіться відео: Військовослужбовці ЗСУ успішно опановують протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П"

До складу переносного комплексу "Стугна-П" входить ракета Р-2С калібром 130 міліметрів керована ракета може бути оснащена різними типами бойових частин: тандемною кумулятивною, осколково-фугасною або термобаричною, яка може вражати цілі на відстані до 5 кілометрів

Комплекс оснащений напівавтоматичною системою наведення по лазерному променю. Також можливе дистанційне керування ракетою по телевізійному каналу із закритої позиції (спеціально підготовленого укриття).

Базова версія складається з встановленої на тринозі пускової установки, контейнера для ракет, приладу наведення і пульта дистанційного керування, який дозволяє оператору робити пуск на відстані.

Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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