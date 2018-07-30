На международной выставке "Оружие и безопасность 2018" продемонстрируют ПТРК "Стугна-П"

Государственное предприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "ЛУЧ "на международной выставке "Оружие и безопасность 2018" продемонстрируют макет портативного противотанкового ракетного комплекса" Стугна-П ".

Об этом сообщает пресс-служба международной выставки "Оружие и безопасность 2018" в Facebook.

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Недавно Вооруженные Силы Украины провели приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых управляемых ракет "Стугна-П", которые находятся на вооружении украинской армии. Они активно применяются в зоне проведения военной операции на Донбассе.



Смотрите видео: Военнослужащие ВСУ успешно овладевают противотанковым ракетным комплексом "Стугна-П"

В состав переносного комплекса "Стугна-П" входит ракета Р-2С калибром 130 миллиметров, управляемая ракета может быть оснащена различными типами боевых частей: тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобарической, которая может поражать цели на расстоянии до 5 километров



Комплекс оснащен полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу. Также возможно дистанционное управление ракетой по телевизионному каналу с закрытой позиции (специально подготовленного укрытия).



Базовая версия состоит из установленной на треноге пусковой установки, контейнера для ракет, прибора наведения и пульта дистанционного управления, который позволяет оператору производить пуск на расстоянии.