Волонтеры обнародовали впечатляющее видео ликвидации огневой точки пророссийских боевиков
В Сети появилось видео ликвидации украинскими военными на Донбассе огневой точки оккупационных сил РФ.
Видео опубликовал волонтер Юрий Мисягин.
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В подписи к видео волонтер отметил, что на то, чтобы сообщить необходимые координаты и ликвидировать позицию, с которой велся огонь по Объединенным силам, понадобилось 1,5 минуты.
На видео видно, что в здание попал ракетный выстрел. Однако, когда именно и на каком участке было снято видео, не уточняется.
Видео уничтожения огневой точки пророссийских боевиков:
Источник: 24 Канал
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