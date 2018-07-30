Волонтери оприлюднили вражаюче відео ліквідації вогневої точки проросійських бойовиків
У Мережі з'явилося відео ліквідації українськими військовими на Донбасі вогневої точки окупаційних сил РФ.
Відео опублікував волонтер Юрій Мисягін.
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У підписі до відео волонтер зазначив, що на на те, щоб повідомити необхідні координати і ліквідувати позицію, з якої вівся вогонь по Об'єднаним силам, знадобилося 1,5 хвилини.
На відео видно, що в будівлю влучив ракетний постріл. Проте, коли саме і на якій ділянці було знято відео, не уточнюється.
Відео знищення вогневої точки проросійських бойовиків:
Джерело: 24 Канал
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