Волонтери оприлюднили вражаюче відео ліквідації вогневої точки проросійських бойовиків

У Мережі з'явилося відео ліквідації українськими військовими на Донбасі вогневої точки окупаційних сил РФ.

Відео опублікував волонтер Юрій Мисягін.

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У підписі до відео волонтер зазначив, що на на те, щоб повідомити необхідні координати і ліквідувати позицію, з якої вівся вогонь по Об'єднаним силам, знадобилося 1,5 хвилини.

На відео видно, що в будівлю влучив ракетний постріл. Проте, коли саме і на якій ділянці було знято відео, не уточнюється.

Відео знищення вогневої точки проросійських бойовиків: