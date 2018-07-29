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Українські військові на Донбасі кумедно "тролять" бойовиків: фото

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Українські військові на Донбасі "тролять" бойовиків
Українські військові на Донбасі "тролять" бойовиків / Колаж 24 канал

Українські військові, що виконують завдання в зоні проведення Операції Об’єднаних сил, кумедно знущаються над проросійськими бойовиками Донбасу. Так, захисники України вивішують над своїми позиціями прапори різних держав.

Про це на своїй сторінці в Facebook із посиланням на сюжет телеканалу UATV повідомляє волонтер Юрій Мисягін, публікуючи відповідне фото.

Так, на опублікованому знімку над українськими позиціями майорить червоний прапор Китайської Народної Республіки). Раніше там були вивішені прапори США, Італії та навіть Сомалі.

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"Як передає "СепарТВ", в районі Авдіївки у складі ЗСУ воюють "карателі" з інших країн. Американці були, італійці були, були навіть сомалійські пірати, а зараз ось по ротації китайці приїхали, причому в дуже великій кількості", – жартома зазначає волонтер.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Курйозні новини Авдіївка
Джерело: 24 канал
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