Украинские военные на Донбассе забавно "троллят" боевиков: фото

Украинские военные, выполняющие задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил, забавно издеваются над пророссийскими боевиками Донбасса. Так, защитники Украины вывешивают над своими позициями флаги различных государств.

Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на сюжет телеканала UATV сообщает волонтер Юрий Мисягин, публикуя соответствующее фото.

Так, на опубликованном снимке над украинскими позициями развевается красный флаг Китайской Народной Республики). Раньше там были вывешены флаги США, Италии и даже Сомали.

Читайте также: Наши ребята завалили работой сотрудников ОРДЛОвських моргов, – боец ВСУ

"Как передает "СепарТВ", в районе Авдеевки в составе ВСУ воюют "каратели" из других стран. Американцы были, итальянцы были, были даже сомалийские пираты, а сейчас вот по ротации китайцы приехали, причем в очень большом количестве", – в шутку отмечает волонтер.