Наши ребята завалили работой сотрудников ОРДЛОвских моргов, – боец ВСУ

Российские оккупационные силы всю ночь против воскресенья, 29 июля, обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. Однако бойцы Операции Объединенных сил нанесли ответный огонь, в результате чего враг понес существенных потерь.

Об этом свидетельствует сообщение на Facebook-странице военнослужащей Вооруженных сил Украины Виктории Руденко.

"Всю ночь на разных участках были ожесточенные бои... Но в основном мы работали в ответ на любой выстрел... Макаки этой ночи получили хорошо, наших ребят это, конечно, не вернет, но все равно приятно, что работников ОРДЛОвских моргов работой завалили... В горловский морг, например, поедут лапти с зашквареного "Урала", – написала она.

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