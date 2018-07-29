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ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Наши ребята завалили работой сотрудников ОРДЛОвских моргов, – боец ВСУ

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Операция Объединенных сил на Донбассе
Операция Объединенных сил на Донбассе / Радио Свобода

Российские оккупационные силы всю ночь против воскресенья, 29 июля, обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. Однако бойцы Операции Объединенных сил нанесли ответный огонь, в результате чего враг понес существенных потерь.

Об этом свидетельствует сообщение на Facebook-странице военнослужащей Вооруженных сил Украины Виктории Руденко.

"Всю ночь на разных участках были ожесточенные бои... Но в основном мы работали в ответ на любой выстрел... Макаки этой ночи получили хорошо, наших ребят это, конечно, не вернет, но все равно приятно, что работников ОРДЛОвских моргов работой завалили... В горловский морг, например, поедут лапти с зашквареного "Урала", – написала она.

Читайте также: Ситуация на Донбассе: Украина понесла существенных потерь, боевики – еще больших

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Жертвы Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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