Ситуация на Донбассе: Украина понесла существенных потерь, боевики – еще больших

В течение субботы, 28 июля, российские оккупационные силы в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 25 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом враг 3 раза открывал огонь из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отметим, что в ходе боевых действий погибли 2 украинских бойцов, еще 2 получили ранения. В то же время уничтожено 4 пророссийских боевиков и еще 6 ранены.

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В пресс-центре ООС уточнили, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутового, Широкино, Павлополя и Водяного. Вблизи Крымского и Водяного пророссийские боевики стреляли из 82-миллиметровых минометов.

Кроме того, российские оккупационные силы силами диверсионно-разведывательной группы попытались захватить позиции одного из украинских подразделений в районе Крымского. Объединенные силы были вынуждены применить огневые средства. Понеся потери, противник отступил.

Также известно, что уже с начала воскресенья, 29 июля, пророссийские боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Опросного и Павлополя.