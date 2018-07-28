Возле Крымского произошел ожесточенный бой: есть погибшие
Разведгруппа из 15 оккупантов днем, 28 июля, пыталась захватить позиции украинских военных вблизи Крымского.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
Военные, находившиеся на наблюдательном посту, приняли бой. Противников было почти вчетверо больше.
Устойчивым удержанием занимаемых позиций, они обеспечили подход резервной группы наших подразделений во главе с командиром роты,
– пояснили в ООС.
Получив решительный отпор противник под плотным огнем обратился к бегство под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил.
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К сожалению, в результате боя погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения. Оккупанты потеряли четверых человек, еще шестеро из них получили ранения.