Возле Крымского произошел ожесточенный бой: есть погибшие

Разведгруппа из 15 оккупантов днем, 28 июля, пыталась захватить позиции украинских военных вблизи Крымского.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Военные, находившиеся на наблюдательном посту, приняли бой. Противников было почти вчетверо больше.

Устойчивым удержанием занимаемых позиций, они обеспечили подход резервной группы наших подразделений во главе с командиром роты,

– пояснили в ООС.

Получив решительный отпор противник под плотным огнем обратился к бегство под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил.

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К сожалению, в результате боя погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения. Оккупанты потеряли четверых человек, еще шестеро из них получили ранения.