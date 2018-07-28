21:24
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Біля Кримського відбувся запеклий бій: є загиблі

6898 Читать новость на русском
Біля Кримського окупанти "закрутили" бій
Біля Кримського окупанти "закрутили" бій / 24 канал

Розвід група з 15 окупантів вдень, 28 липня, намагалася захопити позиції українських військових поблизу Кримського.

Про це повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

Військові, які перебували на спостережному посту прийняли бій. Противників було майже вчетверо більше.

Стійким утриманням займаних позицій, вони забезпечили підхід резервної групи наших підрозділів на чолі з командиром роти,
– пояснили в ООС.

Отримавши рішучу відсіч противник під щільним вогнем вдався до відходу під прикриттям своєї артилерії. Їхній відхід був відрізаний вогнем мінометного підрозділу Об'єднаних сил.

Читайте також: Миротворці на Донбасі: в ОБСЄ назвали умову, за якої підтримають введення місії

На жаль, у результаті бою загинули двоє українських військових, ще двоє зазнали поранень. Окупанти втратили чотирьох осіб, ще шестеро з них зазнали поранень.

 

Теги: Війна на Донбасі Новини України Жертви
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
сьогодні, 19:00 Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
Ольга Бродська
Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
сьогодні, 17:00 Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
Віталій Дейнега
Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
сьогодні, 16:00 Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
Володимир Співаковський
Гепатити А, В і С: симптоми, лікування, профілактика
сьогодні, 15:16 Гепатити А, В і С: симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 17785
День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
сьогодні, 14:01 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
Андрій Шляхтін 3095
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Ахметов докупив частину "Київенерго"
 9 грудня 2011 , 14:43
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Брат володаря "Золотого м'яча" епічно потролив Росію через "Спартак" і команду Луческу
 20 січня 2017 , 12:44
"Динамо" оштрафували на 100 тисяч гривень за матч з "Зіркою"
 6 квітня 2017 , 15:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук