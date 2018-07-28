Біля Кримського відбувся запеклий бій: є загиблі

Розвід група з 15 окупантів вдень, 28 липня, намагалася захопити позиції українських військових поблизу Кримського.

Про це повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

Військові, які перебували на спостережному посту прийняли бій. Противників було майже вчетверо більше.

Стійким утриманням займаних позицій, вони забезпечили підхід резервної групи наших підрозділів на чолі з командиром роти,

– пояснили в ООС.

Отримавши рішучу відсіч противник під щільним вогнем вдався до відходу під прикриттям своєї артилерії. Їхній відхід був відрізаний вогнем мінометного підрозділу Об'єднаних сил.

Читайте також: Миротворці на Донбасі: в ОБСЄ назвали умову, за якої підтримають введення місії

На жаль, у результаті бою загинули двоє українських військових, ще двоє зазнали поранень. Окупанти втратили чотирьох осіб, ще шестеро з них зазнали поранень.