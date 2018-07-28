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Миротворці на Донбасі: в ОБСЄ назвали умову, за якої підтримають введення місії

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В ОБСЄ прокоментували ідею введення миротворців на Донбасу
В ОБСЄ прокоментували ідею введення миротворців на Донбасу / Фото з відкритих джерел

ОБСЄ підтримає ідеї щодо введення миротворчої місії на територію окупованого Донбасу, за умови що вона зарекомендує себе такою, що допоможе вирішити цей збройний конфлікт.

Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер на прес-брифінгу в Краматорську, передає "Укрінформ".

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Я цю ідею підтримуватиму в тому випадку, якщо дійсно вона зарекомендує себе як така, яка допоможе в реальності привести до вирішення цього конфлікту. Я можу сказати, що ОБСЄ як організація буде дуже зацікавлена в тому, щоб надати усіляку підтримку цій ідеї... ОБСЄ здатна багато що привнести зі свого боку, і ми, звичайно, будемо раді брати участь у плануванні з самого початку,
– сказав він.

Також, генсек ОБСЄ зауважив, що це можливо через продовження роботи спеціальної моніторингової місії.

"Ми також можемо запропонувати додатковий цивільний компонент цієї місії, якщо в цьому буде потреба. І можливо, якщо це буде підтримано країнами-учасницями, то можна навіть говорити про спільну місію за участю ООН", – додав Гремінгер.

Окрім того, він пояснив, що наразі концепції розміщення подібної миротворчої місії на Сході України "дуже різноманітні", і зараз найскладніше прийти до загального розуміння того, якою має бути ця місія, "що саме треба".

Водночас, відповідаючи на уточнююче запитання про те, якої концепції дотримується саме він, представник ОБСЄ сказав, що як генеральний секретар може робити лише якісь припущення.

"Це більше рівень обговорення Нормандської четвірки. Також спілкування на цю тему, відносно закрите, йде між спеціальним представником Держдепартаменту США Куртом Волкером і радником президента РФ Путіна паном Сурковим. Мені здається, саме у рамках цих форматів треба виходити на взаємне розуміння, перед тим, як ми потім зможемо запустити офіційні переговори у рамках Радбезу ООН", – підсумував Гремінгер.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що запровадження миротворчої місії ООН на територію Донбасу не відбувається через блокування цього питання Росією, незважаючи на те, що вона є одним із підписантів Будапештського меморандуму та виступала гарантом безпеки України. Тому, за словами глави держави, Росія повинна пояснити всьому світові, чому вони проти.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Миротворчий контингент ОБСЄ ООН
Джерело: 24 Канал
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