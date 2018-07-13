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Росія має пояснити цілому світу, чому проти миротворців на Донбасі, – Порошенко

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Миротворців на Донбасі немає через Росію
Миротворців на Донбасі немає через Росію / Фото з відкритих джерел

Запровадження миротворчої місії ООН на територію Донбасу не відбувається через блокування цього питання Росією, незважаючи на те, що вона є одним із підписантів Будапештського меморандуму та виступала гарантом безпеки України.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.

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Цього не відбувається. І Росія повинна пояснити всьому світові, чому вони проти. Миротворці – міжнародні сили, об’єктивне джерело інформації – прийдуть туди, захищатимуть місцеве населення і створять політичні та безпекові передумови для імплементації Мінських угод. В нас є гарантії безпеки з боку Росії у Будапештському меморандумі, в нас є підпис Росії під Мінськими угодами, ми маємо російську відповідальність. Це дуже важливо,
– наголосив Порошенко.

За його словами, основне завдання миротворців на Донбасі – зупинити бойові дії та забезпечити виведення військ Росії-агресора з території України.

"Миротворці не мають повертати український суверенітет, ми можемо зробити це через політичний процес. Вони мають повернути мир на цю землю, зупинити вбивства. Присутність миротворців під мандатом РБ ООН зможе допомогти нам вивести російські війська з цієї території, вивести російські танки, артилерію", – сказав Президент.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Миротворчий контингент ООН
Джерело: 24 Канал
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