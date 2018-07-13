Россия должна объяснить всему миру, почему она против миротворцев на Донбассе, – Порошенко

Введение миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса не происходит из-за блокирования этого вопроса Россией, несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума и выступала гарантом безопасности Украины.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

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Этого не происходит. И Россия должна объяснить всему миру, почему они против. Миротворцы – международные силы, объективный источник информации – придут туда, защищать местное население и создадут политические и оборонные предпосылки для имплементации Минских соглашений. У нас есть гарантии безопасности со стороны России в Будапештском меморандуме, у нас есть подпись России под Минском соглашениями, у нас есть российская ответственность. Это очень важно,

– подчеркнул Порошенко.

По его словам, основная задача миротворцев на Донбассе – остановить боевые действия и обеспечить вывод войск России-агрессора с территории Украины.

"Миротворцы не должы возвращать украинский суверенитет, мы можем сделать это с помощью политического процесса. Они должны вернуть мир на эту землю, остановить убийства. Присутствие миротворцев под мандатом СБ ООН сможет помочь нам вывести российские войска с этой территории, вывести российские танки, артиллерию", – сказал Президент.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никакого интереса в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".