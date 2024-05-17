Об этом стало известно 17 мая. Закон вступит в силу на следующий день после опубликования, то есть 18 мая.

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Что предусматривает новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым повышаются штрафы для уклонистов. Согласно новому закону, будет существовать три режима: нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения. Они предусматривают различные штрафы.

Штрафы будут касаться тех, кто не стоит на воинском учете или вовремя не обновил учетные данные.

Согласно первому нарушению предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен в мирное время и от 17 000 до 25 500 гривен в военное время (или за повторное нарушение).

Также штрафы предусмотрены за отказ от повестки или неявку за ней в территориальный центр комплектования. В частности, в мирное время от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и от 17 000 до 34 000 гривен для должностных и юридических лиц. В военное время штрафы будут составлять от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.

Военнообязанным будут вклеивать штрих-код в военный билет, – СМИ