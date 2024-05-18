Сегодня, 18 мая, вступает в силу новый закон, предусматривающий усиление мобилизационных мероприятий в Украине на фоне полномасштабной российско-украинской войны. Документ предусматривает изменения в процедурах призыва, учета данных и усиление ответственности за уклонение от прохождения военной службы.

В частности, закон предусматривает, что все военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК или через онлайн-сервис.

О том, какие изменения ждут украинцев в соответствии с новым законом, который вступил в силу – читайте в материале 24 Канала.

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Военный учет

Согласно новому закону, призывной возраст в Украине с 27 снижается до 25 лет. Кроме того, в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть с 18 мая, все военнообязанные должны обновить свои данные. Это можно будет сделать разными способами:

в ТЦК, которые теперь работают в круглосуточном режиме;

через ЦПАУ;

в электронном кабинете или через приложение Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут отсканировать представители уполномоченных органов для проверки данных.

В частности, военнообязанные должны сообщать ТЦК об изменении места жительства.

Важно! Также с сегодняшнего дня все военнообязанные должны носить с собой военно-учетные документы (военные билеты, временные удостоверения, удостоверение о воинском учете). Их нужно предъявлять по требованию полиции и ТЦК.

От воинского учета освобождены те, кто отбывает наказание и к кому применены принудительные медицинские меры.

В то же время закон предусматривает воинский учет для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, которые пригодны к службе по возрасту и состоянию здоровья. Они могут быть призваны в произвольном порядке. В то же время для женщин, которые имеют специальность, родственную с военно-учетной, воинский учет является добровольным.

Кроме того, новый закон обязывает МСЭК в течение 7 дней сообщать ТЦК о признании лицами с инвалидностью или изменении группы инвалидности призывников, военнообязанных и резервистов.

Неявка в ТЦК

Новый закон предусматривает также, что представители ТЦК во время вручения повестки должны назвать свои фамилии, имена и отчества и должность, а также показать служебное удостоверение.

После вручения повестки военнообязанный должен явиться в ТЦК в указанный день и время, однако неявка по уважительным причинам не будет считаться нарушением. Речь идет о:

препятствиях стихийного характера, болезни гражданина, военных действиях на соответствующей территории и их последствиях или других обстоятельствах, которые сделали невозможным прибытие в указанный день и время;

смерти близкого родственника военнообязанного или его жены / ее мужа (родители, муж / жена, дети, братья, сестры, бабушки или дедушки).

Однако не позднее трех дней военнообязанный должен сообщить о причине неявки.

Во время проверки документов уполномоченные лица могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов.

Вручение повесток

С 18 мая вручать повестки будут не только работники ТЦК. Вручать их могут также:

представители органа СБУ или Службы внешней разведки;

представители органа местного самоуправления;

руководители предприятия, учреждения, организации, где работают военнообязанные;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов.

Однако закон не устанавливает конкретных мест, где могут вручать повестки гражданам.

Однако по-прежнему врученной повестка будет считаться только при ее получении призывником, военнообязанным или резервистом.

Наказание за неявку в ТЦК

Согласно закону, за неявку в ТЦК без уважительной причины, которые перечислены выше, военнообязанного ждут санкции. Руководитель ТЦК может обратиться в полицию относительно административного задержания нарушителя и доставки его в центр комплектования. Такие меры могут быть применены в случае неявки на вызов ТЦК или на военно-врачебную комиссию или же для уточнения данных в течение 60 суток с 18 мая.

Если полиция не может осуществить административное задержание, руководитель ТЦК в течение 5 дней с момента получения такого сообщения направляет заказное письмо на почтовый адрес военнообязанного или резервиста с требованием явиться.

Также ТЦК может обратиться в суд с заявлением о применении временного ограничения такого лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации. Иск в суд первой инстанции подается в течение 30 дней с возникновения основания для такого шага.

Заявление в суд со стороны ТЦК должно содержать:

наименование суда, в который направляют заявление на рассмотрение;

полное наименование истца и его адресные данные;

данные ответчика (фамилия, имя, отчество, место жительства/пребывания, почтовый индекс, средства связи, код налогоплательщика, номер и серия паспорта, сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета);

содержание требований и изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования, указание доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства;

перечень документов и других доказательств;

подпись уполномоченного лица истца и доказательства в подтверждение его полномочий.

В то же время суд может отказать в удовлетворении иска суда в случае, если такое решение может привести к потере основного дохода ответчика или если ответчик использует транспорт в связи с инвалидностью или содержанием человека с инвалидностью.

За неявку по повестке на уточнение, обновление данных или по повестке на военно-врачебную комиссию гражданин может получить наказание в виде штрафа. Однако игнорирование мобилизационного распоряжения предусматривает уголовную ответственность сроком от 3 до 5 лет.

Поощрения для военнослужащих

Закон о мобилизации предусматривает выплаты денежных наград военнослужащим за уничтоженную или захваченную вражескую технику в размере от 4 до 300 прожиточных минимумов (по состоянию на сейчас речь идет о премии в размере от 11 680 до 876 000 гривен). Также за это предусмотрен дополнительный отпуск не более 15 дней в год.

Граждане, которые подписали контракт в течение трех месяцев с момента подписания имеют право на получение сертификата на покупку транспортного средства в размере 150 000 гривен.

Граждане, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и подлежат направлению на обучение, имеют право на получение отсрочки на 2 месяца для решения всех необходимых вопросов.

Военные в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50% первого взноса по кредиту по программе еОселя и дополнительно 100 000 гривен после первого года военной службы, и еще 100 000 гривен после второго.

Военнослужащим и их женам или мужьям во время службы не будут начислять штрафные санкции, пеню за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом. Однако это не касается кредитных договоров на покупку квартиры, дома или автомобиля.

Для военных предусмотрен ежегодный отпуск, основная часть которого должна длиться не менее 15 календарных дней при условии одновременного отсутствия не более 30% личного состава.

Для военных, освобожденных из плена, в случае выражения желания продолжить военную службу, предусмотрен отпуск в течение 90 дней без разделения на части с сохранением денежного обеспечения.

Базовая военная подготовка

Также закон о мобилизации предусматривает введение базовой военной подготовки и базовой военной службы для призывников вместо срочной. Ее можно будет пройти в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях центрах Вооруженных Сил Украины. Целью такой подготовки является получение базовых навыков и военно-учетной специальности, необходимых для защиты Украины. К ее проведению будут привлекать общественные организации и объединения, в частности, ветеранские.

Базовая военная подготовка/служба должны начаться с 1 сентября 2025 года. К тому времени будет осуществляться необходимая подготовка.

Базовая военная подготовка будет включена в учебные планы вузов независимо от форм собственности. Ее должны пройти все призывники, признаны пригодными к службе, до 24 лет. Время прохождения призывники будут выбирать самостоятельно. Для женщин эта подготовка является добровольной.

В мирное время подготовка продлится 5 месяцев – 3 месяца отводится на общевойсковую подготовку, а еще 2 – на профессиональную. Во время действия военного положения срок общевойсковой подготовки сокращается до 1 месяца, и таким образом суммарная продолжительность БВП – 3 месяца.

Отсрочку от прохождения базовой военной подготовки смогут получить:

граждане, признанные временно непригодными к службе по состоянию здоровья;

студенты учреждений общего среднего образования III степени, профессионального/профессионально-технического образования, профессионального предвысшего и/или высшего образования, учреждений среднего и высшего духовного образования по дневной или дуальной форме обучения, интерны и аспиранты;

граждане, которые уже выбрали год прохождения подготовки;

те, кто имеет право на увольнение со службы по уважительным причинам.

От прохождения БВП освобождаются лица, признаны непригодными к службе или те, кто до получения украинского гражданства проходили военную службу в другом государстве.

Мужчины, которые до 60 лет не прошли базовой военной подготовки или службы, не могут занимать государственные должности. Исключением являются только те, кто был непригодным к службе по состоянию здоровья. Требование о прохождении службы не распространяется на прокуроров САП.

Также закон предусматривает введение звания военного рекрута – лица, которые проходят испытание при принятии на военную службу по контракту до окончания испытания, проходят базовую военную службу или призваны на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период в течение срока подготовки в учебных центрах.

Кроме того, закон обязывает медицинские учреждения при направлении на базовую военную подготовку сообщать ТЦК в течение 3 дней о призывниках в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят лечение на стационаре.

Проверку оснований для предоставления отсрочки и ее оформления будет проводить ТЦК. Также отсрочка может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров, который должен заработать в начале июня.

Отсрочка от мобилизации

Согласно закону с 18 мая не подлежат призыву по мобилизации:

забронированные работники, которые находятся на специальном воинском учете;

лица, признанные временно непригодными по состоянию здоровья на период от 6 до 12 месяцев. Однако по истечении этого срока комиссию нужно пройти повторно;

граждане, на содержании которых находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет. Исключениями являются только те, у кого есть задолженность по уплате алиментов, размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца;

граждане, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка или детей, если второй родитель умер, лишен прав, отбывает наказание или без вести пропавший;

граждане, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

родители/опекуны/попечители детей с тяжелыми заболеваниями;

граждане, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

усыновители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, лишенный родительской опеки;

те, кто занимается больными детьми, родителями, мужем/женой, если по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения они нуждаются в постоянном уходе;

опекун лица, которое признано недееспособным;

мужья/жены лиц I или II группы инвалидности;

мужья/жены лиц III группы инвалидности, если она установлена вследствие онкологии, потери кисти или стопы или одного из органов или же наличия у лица с инвалидностью онкологии, психического расстройства или церебрального паралича и т.д;

которые имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены или мужа среди лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными;

члены семьи второй степени (братья, сестры, внуки, бабушки или дедушки) которые заняты постоянным уходом за лицом, которое признано таким, что нуждается в этом. Однако только при условии отсутствия членов семьи первой степени;

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

председатель и другие члены Счетной палаты;

дипломатические служащие.

Также не подпадают под мобилизацию студенты учебных заведений, которые получают образование высшего уровня, чем ранее полученный. То есть если гражданин с образованием бакалавра поступает на магистратуру – он не подпадает под мобилизацию, однако если решит еще раз получить такой же уровень образования, как уже получил (например, поступил еще раз в магистратуру), права на отсрочку у него не будет.

Мобилизация по собственному желанию

Также новый закон нормирует вопрос военной службы возвращенных из плена военнослужащих. Отныне это будет происходить исключительно по собственному желанию бойцов.

Кроме того, добровольно мобилизоваться могут граждане до 25 лет, прошедшие базовую военную подготовку.

Также на службу по контракту могут пойти лица с инвалидностью.

Иностранцы и лица без гражданства также могут пойти на службу по контракту. Для этого им нужно обратиться в ТЦК по месту фактического проживания или непосредственно в воинскую часть, в которой хотят проходили службу.

Бронирование работников

Закон о мобилизации также предусматривает урегулирование вопроса бронирования работников для компаний и работодателей. С 18 мая право на бронирование имеют работники:

органов государственной власти, местного самоуправления или других государственных органов с категорией должности "А", "Б" и "В";

органов государственной власти или других государственных органов, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, прокуратуры, Государственного бюро расследований, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

предприятий, которые признаны критически важными.

Народные депутаты также могут забронировать двух своих помощников.

Порядок бронирования критерии, перечень должностей и профессий, а также объемы бронирования военнообязанных будет принимать правительство.

Бронирование работников компаниями осуществляется в районном ТЦК, в сфере которого компания/орган/предприятие размещено.

Увольнение с военной службы

В законе о мобилизации нет пунктов о демобилизации и сроках службы, их при рассмотрении народные депутаты изъяли по просьбе Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и соответствующий законопроект должны наработать отдельно.

Однако принятый закон предусматривает увольнение с военной службы для действующих военнослужащих в силу таких обстоятельств: