О чем сообщили "Газсети"
Именно компания "Газсети" отвечает за распределение газа для потребителей. Она призвала абонентов изменить формат оплаты за услугу.
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Компания отмечает, что печать платежек требует значительных ресурсов. Речь идет, в частности об электроэнергии. Учитывая состояние энергосистемы, "Газсети" призывают отказаться от бумажных счетов и таким образом сэкономить электроресурсы.
Альтернативой платежкам на бумаге является электронный документ. Его потребитель может легко и быстро оформить онлайн.
Как оформить платежку онлайн
Оформление оплаты за доставку газа можно осуществить онлайн. Для этого необходимо зайти в свой личный кабинет на сайте "Газсети".
Также там можно оформить квитанцию об оплате. Для этого нужно:
- в личном кабинете выбрать раздел "История расчетов";
- нажать кнопку "Получить счет";
- при необходимости, квитанцию можно сохранить на своем устройстве.
Также осуществить платеж можно через вкладку "Актуальный счет". В этом разделе отображается информация о текущем платеже.