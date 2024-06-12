Кому не выплачивают пенсию

Пенсия не выплачивается из-за смерти пенсионера. При условии, что это подтверждают официальные сведения.

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Также выплаты не передаются на счет пенсионера, если:

пенсионер не осуществляет никаких операций со своим пенсионным счетом в течение 6 месяцев;

в документах пенсионера, которые использовались для назначения пенсии, обнаружены недостоверные сведения;

лицо выехало на ПМЖ в страну, которая не имеет с Украиной специального пенсионного договора.

Обратите внимание! Пенсия не отменяется полностью, она просто не поступает на счет пенсионера до выяснения обстоятельств.

Как восстановить свои выплаты

Пенсионер может восстановить свои выплаты, подав специальное заявление в ПФУ. К нему необходимо приложить следующие документы:

копия паспорта гражданина Украины;

оригинал документа, который удостоверяет, что пенсионер является живыми (за рубежом он выдается в дипломатическом учреждении Украины);

копия документа, удостоверяющего статус беженца или временную защиту в стране, где находится пенсионер;

копия документа, который свидетельствует о регистрации в месте временного проживания за рубежом.

Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Пенсионер может отправить документы в ПФУ по почте.