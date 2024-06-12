Кому не выплачивают пенсию
Пенсия не выплачивается из-за смерти пенсионера. При условии, что это подтверждают официальные сведения.
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Также выплаты не передаются на счет пенсионера, если:
- пенсионер не осуществляет никаких операций со своим пенсионным счетом в течение 6 месяцев;
- в документах пенсионера, которые использовались для назначения пенсии, обнаружены недостоверные сведения;
- лицо выехало на ПМЖ в страну, которая не имеет с Украиной специального пенсионного договора.
Как восстановить свои выплаты
Пенсионер может восстановить свои выплаты, подав специальное заявление в ПФУ. К нему необходимо приложить следующие документы:
- копия паспорта гражданина Украины;
- оригинал документа, который удостоверяет, что пенсионер является живыми (за рубежом он выдается в дипломатическом учреждении Украины);
- копия документа, удостоверяющего статус беженца или временную защиту в стране, где находится пенсионер;
- копия документа, который свидетельствует о регистрации в месте временного проживания за рубежом.
Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты,
– говорится в сообщении ПФУ.