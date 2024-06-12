Кому не виплачують пенсію

Пенсія не виплачується через смерть пенсіонера. За умови, що це засвідчують офіційні відомості.

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Також виплати не передаються на рахунок пенсіонера, якщо:

пенсіонер не здійснює жодних операцій зі своїм пенсійним рахунком протягом 6 місяців;

у документах пенсіонера, які використовувались для призначення пенсії, виявлено недостовірні відомості;

особа виїхала на ПМП у країну, яка не має з Україною спеціального пенсійного договору.

Зверніть увагу! Пенсія не скасовується повністю, вона просто не надходить на рахунок пенсіонера до з'ясування обставин.

Як відновити свої виплати

Пенсіонер може відновити свої виплати, подавши спеціальну заяву у ПФУ. До неї необхідно додати такі документи:

копія паспорта громадянина України;

оригінал документа, який засвідчує, що пенсіонер є живими (за кордоном він видається у дипломатичній установі України);

копія документа, що засвідчує статус біженця чи тимчасовий захист у країні, де перебуває пенсіонер;

копія документа, який свідчить про реєстрацію у місці тимчасового проживання за кордоном.

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зауважте! Пенсіонер може надіслати документи у ПФУ поштою.