Кому не виплачують пенсію

Пенсія не виплачується через смерть пенсіонера. За умови, що це засвідчують офіційні відомості.

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Також виплати не передаються на рахунок пенсіонера, якщо:

  • пенсіонер не здійснює жодних операцій зі своїм пенсійним рахунком протягом 6 місяців;
  • у документах пенсіонера, які використовувались для призначення пенсії, виявлено недостовірні відомості;
  • особа виїхала на ПМП у країну, яка не має з Україною спеціального пенсійного договору.

Як відновити свої виплати

Пенсіонер може відновити свої виплати, подавши спеціальну заяву у ПФУ. До неї необхідно додати такі документи:

  • копія паспорта громадянина України;
  • оригінал документа, який засвідчує, що пенсіонер є живими (за кордоном він видається у дипломатичній установі України);
  • копія документа, що засвідчує статус біженця чи тимчасовий захист у країні, де перебуває пенсіонер;
  • копія документа, який свідчить про реєстрацію у місці тимчасового проживання за кордоном.

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати,
– йдеться у повідомленні ПФУ.