Кому не виплачують пенсію
Пенсія не виплачується через смерть пенсіонера. За умови, що це засвідчують офіційні відомості.
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Також виплати не передаються на рахунок пенсіонера, якщо:
- пенсіонер не здійснює жодних операцій зі своїм пенсійним рахунком протягом 6 місяців;
- у документах пенсіонера, які використовувались для призначення пенсії, виявлено недостовірні відомості;
- особа виїхала на ПМП у країну, яка не має з Україною спеціального пенсійного договору.
Як відновити свої виплати
Пенсіонер може відновити свої виплати, подавши спеціальну заяву у ПФУ. До неї необхідно додати такі документи:
- копія паспорта громадянина України;
- оригінал документа, який засвідчує, що пенсіонер є живими (за кордоном він видається у дипломатичній установі України);
- копія документа, що засвідчує статус біженця чи тимчасовий захист у країні, де перебуває пенсіонер;
- копія документа, який свідчить про реєстрацію у місці тимчасового проживання за кордоном.
Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати,
– йдеться у повідомленні ПФУ.