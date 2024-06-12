Кому з ВПО припинять виплати

Деяких ВПО можуть позбавити виплат уже через 2 місяці. Це стосуватиметься лише тих осіб, виплати яким було продовжено на ще один шестимісячний період.

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За певних обставин, таких як онлайн-навчання дітей, один із працездатних членів родини може залишатися без роботи. Для інших безробітних, але працездатних членів сім'ї передбачено пільговий період для отримання підтримки в пошуку роботи.

Зауважте! Згідно з постановою Кабміну, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають на неї право і звернулися за продовженням виплат з особисто поданою заявою в лютому-квітні 2024 року, призначається і виплачується починаючи з 1 березня 2024 року.

Отже, якщо станом на 1 травня особа не вжила заходів для свого працевлаштування, допомога їй припиняється незалежно від того, чи вона подавала таку заяву в березні, чи у квітні.

До слова! Щодо осіб, які звертаються за продовженням виплат у травні або червні, ситуація простіша: такі люди матимуть реальних два місяці для працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості. Два місяці відлічуватимуться з 1 травня або з 1 червня.

Як перевірятимуть виплати ВПО

Перевірка даних, наданих українцями для отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), буде здійснюватися шляхом порівняння цих даних з інформацією, наданою Мінсоцполітики, а також з даними інших суб’єктів надання інформації.

Важливо! Для верифікації уряд буде застосовувати автоматизовані бази даних, інформаційні системи та реєстри.

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