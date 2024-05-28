Кому виплати продовжать автоматично

З 1 червня виплати ВПО автоматично продовжать для тих осіб, в кого допомога була призначена ще три місяці тому. Крім того, надавати допомогу будуть за заявою на продовження виплат.

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Допомога передбачена для таких категорій ВПО:

Особи з серйозними захворюваннями, яким не присвоєно статус особи з інвалідністю;

Діти, які перебувають у сім'ях патронатних вихователів;

Патронатні вихователі;

Діти, які тимчасово проживають у родинах родичів, знайомих, прийомних сім'ях або в дитячих будинках сімейного типу.

Виплати можуть надаватися й іншим категоріям, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 444 гривні.

Серед них:

Особи, що опікуються дитиною до трьох років або дитиною, яка потребує особливого догляду, до шести років;

Сім'ї з дітьми віком до 18 років та/або студентами до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою в професійних (професійно-технічних), фахових вищих та вищих навчальних закладах;

Особи, що надають соціальні послуги на непрофесійній основі;

Студенти віком до 23 років, які подають заяву самостійно;

Особи з інвалідністю III групи;

Сім'ї пенсіонерів. Також особи старші за 55 років автоматично можуть продовжити отримання виплат. Однак важливо зазначити, що виплати внутрішньо переміщеним особам можуть бути призупинені через два місяці після перепризначення, якщо особи, які не працюють і не опікуються дітьми чи людьми з інвалідністю, не вживатимуть заходів щодо свого працевлаштування.

До слова! Особи віком від 55 років мають право на автоматичне продовження соціальних виплат.

Чому виплати припиняються

Важливо пам'ятати, що виплати внутрішньо переміщеним особам можуть бути припинені через два місяці після їх перепризначення, якщо особи, які не працюють і не займаються доглядом за дітьми або дорослими з інвалідністю, не докладуть зусиль для працевлаштування.

Важливо! Щоб уникнути втрати допомоги, громадяни мають зареєструватися в центрі зайнятості, стати на облік як фізична особа-підприємець, отримати допомогу для здобуття економічної незалежності, мікрогрант для створення або розвитку власного бізнесу, а також ваучер на освіту.

Для відновлення статусу ВПО необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до управлінь соціального захисту населення у громадах, де перебувають ВПО.