Кому призначать кошти

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час зустрічі з європейськими колегами у Брюсселі зазначила, що значна частина цих коштів буде спрямована саме на допомогу жителям східних регіонів України.

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Допомога надаватиметься тим людям, які відчувають гостру потребу в основних життєвих ресурсах.

Бербок також підкреслила, що Німеччина активно співпрацює з міжнародними партнерами для забезпечення доставки необхідної допомоги на схід України. Її вирішили надати через агресивні дії Росії.

Ми ще раз переконалися в тому, що російський терор спрямований конкретно на людей, конкретно на звичайне життя в Україні, шляхом нападу на торговельні центри, господарські магазини, винятково з метою вбивства людей і розповсюдження страху та терору,

– додала Бербок.

Пакет військової допомоги від Німеччини

Днями Німеччина оголосила про передачу Україні нового комплексного пакета військової допомоги, що включає значну кількість озброєнь, серед яких 10 танків Leopard 1, які поставлятимуться спільно з Данією.

Крім танків, Україна отримає додаткові боєприпаси, дрони та системи HIMARS. Перелік військового обладнання та озброєнь, що входить до пакета, включає: