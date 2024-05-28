Кому назначат средства

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с европейскими коллегами в Брюсселе отметила, что значительная часть этих средств будет направлена именно на помощь жителям восточных регионов Украины.

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Помощь будет предоставляться тем людям, которые испытывают острую потребность в основных жизненных ресурсах.

Бербок также подчеркнула, что Германия активно сотрудничает с международными партнерами для обеспечения доставки необходимой помощи на восток Украины. Ее решили предоставить из-за агрессивных действий России.

Мы еще раз убедились в том, что российский террор направлен конкретно на людей, конкретно на обычную жизнь в Украине, путем нападения на торговые центры, хозяйственные магазины, исключительно с целью убийства людей и распространения страха и террора,
– добавила Бербок.

Пакет военной помощи от Германии

На днях Германия объявила о передаче Украине нового комплексного пакета военной помощи, включающего значительное количество вооружений, среди которых 10 танков Leopard 1, которые будут поставляться совместно с Данией.

Кроме танков, Украина получит дополнительные боеприпасы, дроны и системы HIMARS. Перечень военного оборудования и вооружений, что входит в пакет, включает:

  • 10 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (в сотрудничестве с Данией);
  • 3 системы HIMARS для реактивного залпового огня;
  • 20 снарядов для танков LEOPARD 2, боевых машин MARDER и DACHS;
  • 8 500 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 20 разведывательных дронов VECTOR с комплектами запасных частей;
  • 34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;
  • 1 мостоукладочный танк BEAVER с комплектами запасных частей;
  • 1 бронированная инженерная машина DACHS с комплектами запасных частей;
  • 1 бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • 4 противоминные танки WISENT 1 с запасными частями;
  • 2 противоминных плуга;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 светодиодных ламп;
  • 530 штурмовых винтовок MK 556 штурмовых винтовок MK 556;
  • 80 высокоточных винтовок HLR 338 с комплектом 60 тысяч патронов;
  • 111 винтовок CR 308;
  • 1,8 миллиона патронов для огнестрельного оружия.