Для кого субсидія на оренду житла

Субсидію на оренду житла спочатку зможуть отримати переселенці, а згодом такий проєкт допомоги планують реалізувати для ширшого кола громадян.

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Важливо! Реалізація проєкту триватиме протягом двох років. Перший етап – лише для ВПО. Після цього допомога стане доступною й для інших громадян, які потребують допомоги від держави.

Розмір такої субсидії враховуватиме різницю у вартості житла. Це через те, що ціни на оренду у Києві, Миколаєві, Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється:

у Києві оренда вища на 22% порівняно з середньою,

в Миколаєві – нижча на 30 – 35%,

на Закарпатті ціни аж у 2,5 раза вищі за середні,

у Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях ціни на оренду є найнижчими – від 2,8 до 4,4 тисячі гривень за однокімнатну квартиру.

Від чого залежатиме розмір субсидії

Крім вартості житла, розмір ще залежатиме від кількості осіб, яке орендує житло, та доходів домогосподарства та його спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

Зауважте! Чим нижчими будуть доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.

Таким чином, переселенці платитимуть за оренду не більше 20 – 30% сімейного доходу, решту фінансуватиме держава.

До речі, у формулу розрахунку субсидії закладуть 13,5 квадратних метрів житлоплощі на кожного члена домогосподарства також загальну площу для всіх.

Нагадуємо! З 1 березня певні категорії переселенців припинили отримувати допомогу від держави. Це пенсіонери з щомісячною пенсією понад 9 444 гривень, переселенці з доходом на одного члена сім'ї у понад 9 444 гривень та сім'ї з власним житлом, авто, валютою або великим депозитом.