Хто вже не отримує виплати
З 1 березня 2024 року, допомогу для ВПО почали нараховувати враховуючи фактичні потреби сімей у допомозі. Через це достатньо заможні родини більше не отримують виплат від держави.
Читайте також Від 300 гривень до пенсії: хто отримає надбавку у травні
Рішення про ухвалення продовження допомоги для кожної сім'ї ухвалювалося індивідуально.
Нині виплати не отримують:
- пенсіонери, які отримують щомісячну пенсію понад 9 444 гривні;
- переселенці, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї яких перевищує 9 444 гривні;
- сім'ї, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку.
Такі зміни мають стимулювати ВПО працездатного віку до пошуку роботи. Нині близько 40% працездатних ВПО наразі працюють, більша половина – не працевлаштовані.
Як тепер перевірятимуть ВПО
Тепер влада перевірятиме правдивість даних, які надали українці, аби отримати допомогу як ВПО. Зокрема порівнюватимуть дані, які були надані для призначення допомоги з тими, які були надані Мінсоцполітики, та з інформацією суб’єктів надання інформації.
Звертатимуть увагу на:
- групу інвалідності згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності;
- взяття на облік ВПО згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;
- наявність однакових записів з персональними даними особи, якій призначено допомогу ВПО за різними особовими справами;
- відбування покарання в місцях позбавлення волі;
- наявність житлового приміщення: знищеного або пошкодженого;
- наявність задекларованого/зареєстрованого місця проживання реципієнта на території територіальних громад, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією;
- перебування за кордоном більш як 30 календарних днів підряд чи більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання;
- придбання транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років;
- будь-яку купівлю на суму, що перевищує 100 тисяч гривень;
- купівлю валюти на суму понад 100 тисяч гривень;
- наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень.