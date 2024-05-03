Хто вже не отримує виплати

З 1 березня 2024 року, допомогу для ВПО почали нараховувати враховуючи фактичні потреби сімей у допомозі. Через це достатньо заможні родини більше не отримують виплат від держави.

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Рішення про ухвалення продовження допомоги для кожної сім'ї ухвалювалося індивідуально.

Нині виплати не отримують:

  • пенсіонери, які отримують щомісячну пенсію понад 9 444 гривні;
  • переселенці, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї яких перевищує 9 444 гривні;
  • сім'ї, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку.

Такі зміни мають стимулювати ВПО працездатного віку до пошуку роботи. Нині близько 40% працездатних ВПО наразі працюють, більша половина – не працевлаштовані.

Як тепер перевірятимуть ВПО

Тепер влада перевірятиме правдивість даних, які надали українці, аби отримати допомогу як ВПО. Зокрема порівнюватимуть дані, які були надані для призначення допомоги з тими, які були надані Мінсоцполітики, та з інформацією суб’єктів надання інформації.

Звертатимуть увагу на:

  • групу інвалідності згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності;
  • взяття на облік ВПО згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;
  • наявність однакових записів з персональними даними особи, якій призначено допомогу ВПО за різними особовими справами;
  • відбування покарання в місцях позбавлення волі;
  • наявність житлового приміщення: знищеного або пошкодженого;
  • наявність задекларованого/зареєстрованого місця проживання реципієнта на території територіальних громад, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією;
  • перебування за кордоном більш як 30 календарних днів підряд чи більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання;
  • придбання транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років;
  • будь-яку купівлю на суму, що перевищує 100 тисяч гривень;
  • купівлю валюти на суму понад 100 тисяч гривень;
  • наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень.