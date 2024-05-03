Кто уже не получает выплаты

С 1 марта 2024 года, помощь для ВПЛ начали начислять учитывая фактические потребности семей в помощи. Поэтому достаточно состоятельные семьи больше не получают выплат от государства.

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Решение о принятии продолжения помощи для каждой семьи принималось индивидуально.

Сейчас выплаты не получают:

пенсионеры, которые получают ежемесячную пенсию более 9 444 гривен;

переселенцы, среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи которых превышает 9 444 гривны;

семьи, которые имеют собственное жилье или автомобиль, иностранную валюту, большой депозит в банке.

Такие изменения должны стимулировать ВПЛ трудоспособного возраста к поиску работы. Сейчас около 40% трудоспособных ВПЛ сейчас работают, большая часть – не трудоустроены.

Как теперь будут проверять ВПЛ

Теперь власть будет проверять правдивость данных, которые предоставили украинцы, чтобы получить помощь как ВПЛ. В частности сравнивать данные, которые были предоставлены для назначения помощи с теми, которые были предоставлены Минсоцполитики, и с информацией субъектов предоставления информации.

Обращать внимание на: