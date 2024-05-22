Як зміняться виплати працюючих осіб

Внаслідок квітневого перерахунку, зростуть виплати працюючих пенсіонерів. Надбавка за новонабутий стаж буде нарахована уже у червні, через те, що звіти про сплату ЄСВ подаються до 10 травня.

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Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– повідомляє ПФУ.

Крім того, під перерахунок можуть потрапити і виплати пенсіонерів, що вийшли на заслужений відпочинок за вислугу років. Додатковою умовою для цього є набуття особою пенсійного віку.

Нагадаємо! Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років. Усе залежить від кількості набутого стажу.

У кого зростуть пенсії на майже 600 гривень

Пенсіонери старше 80 років, які мають пенсію менш як 10 340,35 гривні отримають надбавку за віком у розмірі 570 гривень. Вікова доплата надається з моменту, коли особа досягає 70 років.

Ця надбавка з часом зростає. Зараз її розмір такий:

пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень.

Зауважте! Надбавка за віком автоматично додається до пенсії у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.