20 тисяч за бронювання

Ці пропозиції дозволяють роботодавцям самостійно визначати працівників, критично важливих для діяльності компанії, сплачувати за них 20 000 гривень військового збору щомісяця та продовжувати ведення бізнесу з належною сплатою податків.

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Дмитро Наталуха Голова Комітету економічного розвитку ВРУ Українському бізнесу потрібно бронювання, бо він має працювати. Не буде бізнесу з його податками — не буде за що утримувати наших захисників. Ось така очевидна правда. Але нехай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним.

Він підкреслює, що стратегічними повинні бути не так сектори, визначені чиновниками, як конкретні працівники, вибрані роботодавцем.

Економічна мобілізація

Голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук вважає, що економічне бронювання – це новий механізм для ефективної взаємодії між державою та бізнесом, спрямований на збереження національної економіки.

Ігор Марчук Голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук Поряд з економічним бронюванням, частковою альтернативою може слугувати економічна мобілізація

Економічна мобілізація передбачає використання механізму трудової військової повинності. Тобто бізнес зі своїми ресурсами виконує необхідні послуги та роботи у галузях, де він має вищу компетентність та ефективність порівняно з військовими.

До таких сфер відносяться:

закупівлі;

логістика;

управління закупівлями;

медичне обслуговування;

ремонт техніки;

ІТ;

будівництво фортифікацій;

побутове обслуговування;

документообіг;

HR.

Таким чином, військові, які вивільняються з цих завдань, можуть виконувати інші, більш важливі та специфічні завдання.