20 тисяч за бронювання
Ці пропозиції дозволяють роботодавцям самостійно визначати працівників, критично важливих для діяльності компанії, сплачувати за них 20 000 гривень військового збору щомісяця та продовжувати ведення бізнесу з належною сплатою податків.
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Українському бізнесу потрібно бронювання, бо він має працювати. Не буде бізнесу з його податками — не буде за що утримувати наших захисників. Ось така очевидна правда. Але нехай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним.
Він підкреслює, що стратегічними повинні бути не так сектори, визначені чиновниками, як конкретні працівники, вибрані роботодавцем.
Економічна мобілізація
Голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук вважає, що економічне бронювання – це новий механізм для ефективної взаємодії між державою та бізнесом, спрямований на збереження національної економіки.
Поряд з економічним бронюванням, частковою альтернативою може слугувати економічна мобілізація
Економічна мобілізація передбачає використання механізму трудової військової повинності. Тобто бізнес зі своїми ресурсами виконує необхідні послуги та роботи у галузях, де він має вищу компетентність та ефективність порівняно з військовими.
До таких сфер відносяться:
- закупівлі;
- логістика;
- управління закупівлями;
- медичне обслуговування;
- ремонт техніки;
- ІТ;
- будівництво фортифікацій;
- побутове обслуговування;
- документообіг;
- HR.
Таким чином, військові, які вивільняються з цих завдань, можуть виконувати інші, більш важливі та специфічні завдання.